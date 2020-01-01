Экс-чемпион мира Баранчик получил травму в преддверии своего поединка

Иван Баранчик вряд ли сможет провести бой 7 июля.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе чемпион по версии IBF и обладатель титула WBA Inter-Continental Иван Баранчик (20-1, 13 КО) получил травму во время спарринга.

Белорусский боксер должен был возглавить вечер бокса промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе (штат Невада, США), назначенный на 7 июля. Соперником 27-летнего спортсмена был Хосе Сепеда, но теперь этот бой будет отложен.

Менеджер Баранчика Дэвид Макуотер подтвердил информацию о травме своего клиента, однако не рассказал подробностей повреждени.

“Не буду говорить, что именно он травмировал, но это правда - он получил повреждение вчера в спарринге. Мы уже сделали рентген, сегодня еще сделаем УЗИ. Бой будет отложен, но пока не знаю, на какой именно срок. Надеюсь, что мы сможем провести его в конце июля“, - цитирует Макуотера ESPN.

Ранее сообщалось, что у британца Энтони Джошуа может быть травма.