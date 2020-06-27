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Усик после танца поднял 40-килограммовую гирю

Комментариев: 2
Украинец в очередной раз показал свои танцевальные способности.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский супертяжеловес Александр Усик активно тренируется, поддерживая себя в форме, чтобы быть готовым к возвращению на ринг.

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Однако тяжелые занятия не мешают ему проявлять свои танцевальные способности. Так, на своей тренировке, Александр показал свой очередной танец под известную песню, а потом поднял 40-килограммовую гирю.

Напомним, что в следующем поединке Александр Усик должен встретиться с Дереком Чисорой. Этот бой должны были провести еще в мае, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что сопромоутер украинца Эдди Хирн назвал ориентировочную дату боя Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео
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Комментариев (2)
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АК-74  (аноним)  27.06.2020, 18:21
Оценка:  0
АК-74
Еба ный ты в рот танцор прокацапский))). Скоро Чисора тебя уработвет, выблядка))).
mercvxzzse    27.06.2020, 18:16
Оценка:  0
mercvxzzse
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