Усик после танца поднял 40-килограммовую гирю

Украинец в очередной раз показал свои танцевальные способности.

Украинский супертяжеловес Александр Усик активно тренируется, поддерживая себя в форме, чтобы быть готовым к возвращению на ринг.

Читай также: Усик исполнил зажигательный танец прямо на тренировке

Однако тяжелые занятия не мешают ему проявлять свои танцевальные способности. Так, на своей тренировке, Александр показал свой очередной танец под известную песню, а потом поднял 40-килограммовую гирю.

Напомним, что в следующем поединке Александр Усик должен встретиться с Дереком Чисорой. Этот бой должны были провести еще в мае, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что сопромоутер украинца Эдди Хирн назвал ориентировочную дату боя Усик - Чисора.