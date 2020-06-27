Руис: Фьюри - скромный и веселый человек

Энди Руис уверен, что однажды проведет поединок против "Цыганского короля".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший поделился своим мнением о британце Тайсоне Фьюри, а также выразил желание провести с ним поединок.

“Это был бы отличной бой для нас. Я действительно считаю, что в будущем это произойдет.

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Неважно, что он говорит, мне нравятся в Тайсоне некоторые вещи. Он - скромный и веселый человек. Именно это я в нем уважаю“, - приводит слова Руиса EssentiallySports.

Примечательно, что Фьюри однажды заявил, что может побить Руиса одной рукой.

Ранее сообщалось, что Энди Руис сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.