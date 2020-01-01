Руис сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Мексиканец считает, что нас ждет большой поединок.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис высказался о предстоящем поединке между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, который пройдет в легком весе.

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“Это будет большой, хороший бой. Даже не знаю. Думаю, если Лопес будет давить, выбрасывать свои комбинации, то сможет победить“, - приводит слова Руиса Vringe со ссылкой на EsNews.

Ранее стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес.