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Руис сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

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Мексиканец считает, что нас ждет большой поединок.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис высказался о предстоящем поединке между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, который пройдет в легком весе.

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“Это будет большой, хороший бой. Даже не знаю. Думаю, если Лопес будет давить, выбрасывать свои комбинации, то сможет победить“, - приводит слова Руиса Vringe со ссылкой на EsNews.

Ранее стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Энди Руис
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