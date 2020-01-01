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Гвоздик впервые прокомментировал решение закончить карьеру

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Украинец хочет начать жизнь с чистого листа.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру.

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“Мой разум в полном порядке, я чувствую себя хорошо и понимаю, что это правильное время, чтобы что-то изменить. Из-за этой ситуации с коронавирусом я понимал, что мне придется начинать все сначала.

Никто не собирался сразу же давать мне шанс подраться за титул. Это первое. А во-вторых, эта неопределенность из-за коронавируса. Я понимаю, что мне уже 33, я здоров и хочу оставаться здоровым.

Я ищу новые возможности в жизни, кроме бокса. Я здоров, рад этому и чувствую себя сильнее, чем когда-либо в моей жизни.

За 22 года в спорте я установил много связей с людьми по боксу и бизнесменами. Я не собираюсь давать комментарии по поводу того, чем я собираюсь заниматься, но поверьте, все в порядке“, - цитирует украинца Boxing Scene.

Напомним, Александр Гвоздик провел 18 поединков на профессиональном ринге, одержав 17 побед (14 нокаутом). Единственное поражение - в последнем бою против Артура Бетербиева в октябре 2019 году, в котором он уступил чемпионский титул WBC.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик
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