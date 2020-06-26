Уоррен: У Фьюри нет договоренности о бое с Джошуа

Функционер призвал организовать встречу команд.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что еще нет договоренности о бое его подопечного с Энтони Джошуа.

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“Многие говорят, что мы договорились, но это не так. Все, что согласовано, это разделение призового фонда 50 на 50. Мы должны еще многое согласовать, и я хочу, чтобы это было сделано. Для этого мы должны провести встречу, на которой решим все вопросы.

Кто выходит первым на стадион? Кто с какой стороны на постере? Сделаем список, например, из 10 пунктов, и бросим монету. Кто выиграл, тот первый, а другой - второй. Давайте начинать это. Не будем создавать препятствия в организации этого поединка. Не должно быть препятствий на пути этого боя“, - заявил промоутер в интервью Sky Sports.

Ранее Фьюри заявил, что Джошуа испугался драться против Уайлдера.