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Беленюк: Ломаченко и Усик объединяли абсолютно всю Украину от Запада до Востока

Комментариев: 2
Боксеры - гордость страны.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Getty Images

Олимпийский призер по греко-римской борьбе и депутат Жан Беленюк рассказал о своем предложение судить бой Александра Усика и Богдана Грицая.

“На меня никто не выходил. Если быть честным, то это был такой легкий троллинг.

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У меня нет желания говорить по поводу Богдана Грицая, я с ним особо не знаком. Знаю, что это борец вольного стиля, он даже имеет какие-то регалии. Но близкого общения у меня с ним никогда не было“, - отметил спортсмен в интервью YouTube-каналу СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец.

Также Беленюк поделился мнением о критике в сторону Александра Усика и Василия Ломаченко из-за их острых высказываний.

“Что касается Саши Усика, я скажу так. На мой взгляд, сугубо субъективный. Я бы сконцентрировался на занятии именно спортом. А политика, эти все политические моменты, они потом уже, когда он будет видеть себя вне спорта.

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Он сможет проконсультироваться с людьми, как-то выстроить свою политическую историю, стратегию, видение. Потом отстаивать ту позицию, которую считает правильной.

Сейчас я считаю, что ребята, как и Василий Ломаченко, как и Александр Усик, они, на мой взгляд, гордость страны, они до недавних пор объединяли в вечера бокса абсолютно всю Украину от Запада до Востока. Я считаю, что логичнее было бы заниматься спортом“, - заявил Беленюк.

Ранее промоутер Усика заявил, что Александр намерен войти в историю бокса.

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Теги: Жан Беленюк, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  26.06.2020, 19:37
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pусский
И это правда, но пидapaсы вроде Порошенко, Яценюка, Грицая, Ляшко и примкнувшего к ним Зеленского искусственно разорвали Украину и создали предпосылки для дальнейшего распада! Скажите, если указанные выше не пидapaсы, то кто они?!
гость  (аноним)  26.06.2020, 19:09
Оценка:  0
гость
где-то должна быть зрада. но где?
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