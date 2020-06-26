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Лопес: Сделаю с Ломаченко тоже самое, что и с Комми

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Американец готов покорить свой дивизион.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
BoxingScene

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес заявил, что готов провести бой против любого боксера в своем дивизионе.

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“Все, кому я не нравлюсь, бросайте мне вызов и я буду готов сразиться с вами. Мы работаем. Сейчас мы не знаем, когда состоится бой с Ломаченко, но мы продолжаем работать. Я никому не нравлюсь, но никто не вызывает меня. Они боятся мне. Все они боятся. Бросайте вызов.

Я буду там, где нужно. Я могу сделать с любим, что захочу: перебоксировать, нокаутировать. Любой в моем дивизионе может вызвать меня. 

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Сейчас вы мне не верите, но мое время еще придет. Ломаченко будет первым, а все остальные после него. Сначала я говорю, но потом - делаю. Меня много чего мотивирует: семья, болельщики, критики. Все они меня мотивирует.

Все говорили о Комми - вы получили. Все говоря о Ломаченко - посмотрите, что вы получите. С Хосе Рамиресом будет все аналогично“, - рассказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес.

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Теги: Теофимо Лопес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  26.06.2020, 17:35
Оценка:  0
русский
Накажет Лохмаченкова в мелкий пуканчик. Сколько бы Вася не дрочил, скольким бы попам пукан не подставлял, все это не поможет, будет бит Лохмаченков.
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