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Фьюри: Джошуа испугался драться против Уайлдера

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Британец отказался от рекордных премиальных.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа отказался проводить два поединка против Деонтея Уайлдера.

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“Нужно отдать Уайлдеру должное - он всегда желает боскировать с лучшими соперниками. Когда я был вне ринга, он дважды пытался организовать бой против Джошуа. По моей информации, его команда предложила Энтони 80 миллионов долларов за два боя. Это говорили люди, к которым у меня есть огромное доверие.

Но сейчас ми понимаем, что Джошуа отказался от данного предложения. Могу предположить, что его ждал самый большой гонорар в карьере, но он не захотел встречаться с Уайлдером. Энтони ответил отказом, ведь боялся, что Деонтей его уничтожит в ринге“, - рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Ранее Фьюри назвал двух боксеров, которые могут победить Уайлдера.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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