"В нашу эпоху был бы одним из лучших": Холифилд оценил уровень Фьюри

"Цыганский король" выходец из боксерской семьи.

Бывший чемпион в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мнением о чемпионе WBC Тайсоне Фьюри.

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“Фьюри - выходец из бойцовской семьи, поэтому давайте подумаем об этом. В его семье были бойцы, которые любили драться. Для многих бедных людей, вроде меня, бои были тем, где они могли преуспеть. В семье Тайсона Фьюри был бойцовское прошлое.

Мне кажется, если бы Фьюри боксировал в нашу эпоху, то он был бы одним из тех, кто показывал отличное выступление. Тайсон очень длинный, он доказал, что может менять свои стиль.

Если бы бы Фьюри выступал в нашу эру, он дрался бы с лучшими бойцами. Ему бы пришлось стать жестким, ведь в наше время все были такими“, - цитирует Холифилда Pro Boxing Fans.

Ранее Холифилд заявил, что готов провести бой против Леннокса Льюиса.