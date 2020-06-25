Фьюри: Только два боксера могут создать Уайлдеру проблемы - я и Усик

"Цыганский король" выделил сильные стороны украинца.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал боксеров, которые могут победить Деонтея Уайлдера.

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“Уайлдер продолжает оставаться самым опасным супертяжеловесом. Он может отправить на канвас любого соперника, но кроме меня. Кроме того, я верю, что проблемой для Уайлдера может стать Александр Усик.

Сегодня есть только два супертяжеловеса, которые могут создать Уайлдеру проблемы. Это я и Усик. Я просто зверь, воин, легенда, “линейный“ чемпион. С Усиком ему было бы трудно, ведь Александр - мастеровитый левша, искусный боксер. У Усика есть опыт, он знает, как справиться с мощными ударами соперника“, - рассказал Фьюри YouTube-каналу iFL.TV.

Ранее Фьюри заявил, что его бой с Майком Тайсоном не состоится.