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Фьюри: Только два боксера могут создать Уайлдеру проблемы - я и Усик

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"Цыганский король" выделил сильные стороны украинца.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал боксеров, которые могут победить Деонтея Уайлдера.

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“Уайлдер продолжает оставаться самым опасным супертяжеловесом. Он может отправить на канвас любого соперника, но кроме меня. Кроме того, я верю, что проблемой для Уайлдера может стать Александр Усик.

Сегодня есть только два супертяжеловеса, которые могут создать Уайлдеру проблемы. Это я и Усик. Я просто зверь, воин, легенда, “линейный“ чемпион. С Усиком ему было бы трудно, ведь Александр - мастеровитый левша, искусный боксер. У Усика есть опыт, он знает, как справиться с мощными ударами соперника“, - рассказал Фьюри YouTube-каналу iFL.TV.

Ранее Фьюри заявил, что его бой с Майком Тайсоном не состоится.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  25.06.2020, 16:02
Оценка:  -1
АК-74
Усик не является проблемой ни для одного из действующих чемпионов мира, так и первой десятки рейтингов. Удара нет. Танцы в лаптях и кокошнике этому любителю русских щей не помогут))).
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