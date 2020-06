Стало известно, когда состоится бой Уайт - Поветкин

Промоутерская компания Matchroom Boxing определилась новая дата проведения поединка между британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) и россиянина Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО), в котором боксеры поспорят за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, поединок состоится 22 августа 2020 года в британском городе Брентвуд в графстве Эссекс. Поединок состоится в так называемом "Боксерском саду", который оборудуют на заднем дворе поместья промоутера Эдди Хирна.

Dillian Whyte will fight Alexander Povetkin on Aug. 22 in the finale of Matchroom Fight Camp, sources tell The Athletic. The heavyweight showdown will be streamed on DAZN and culminates four weeks of fights from Eddie Hearn’s garden.