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Стало известно, когда состоится бой Уайт - Поветкин

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Определилась дата поединка за титул временного чемпиона мира.
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
BoxingScene

Промоутерская компания Matchroom Boxing определилась новая дата проведения поединка между британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) и россиянина Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО), в котором боксеры поспорят за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, поединок состоится 22 августа 2020 года в британском городе Брентвуд в графстве Эссекс. Поединок состоится в так называемом "Боксерском саду", который оборудуют на заднем дворе поместья промоутера Эдди Хирна.

Это будет четвертый по счету турнир в "Боксерском саду", и его будут транслировать в Великобритании по системе PPV, а в США турнир покажут на платформе DAZN. Зрителей на шоу не пустят.

Отметим, что изначально бой Уайт - Поветкин должен был состояться 4 июля в Манчестере, но из-за пандемии коронавируса его отменили.

Ранее сообщалось, что будущий соперник Усика будет помогать Поветкину в подготовке к бою с Уайтом.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Диллиан Уайт, Matchroom Boxing
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    25.06.2020, 14:13
Оценка:  0
БРОКЕР_666
давненько свитясь не ползал на коленях по рингу... забыл как по мацкофскому рингу в ногах у Володи валялось, чм0 позорное...
русский  (аноним)  25.06.2020, 13:59
Оценка:  -1
русский
Витязь уже подготовил свой полненький женский пукан для Хирна. Представляю, как будут весело хлопать бедра Эдди об ягодицы Саши, а потом Эдди, победно взревев, кончит в пукан витязя.
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