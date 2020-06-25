Фьюри: Бой с Тайсоном - это однозначно проигрышная ситуация

Британец рассказал, почему не собирается проводить бой с легендарным американцем.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, почему не видит смысла проводить поединок против легендарного Майка Тайсона.

"Люди Майка связывались со мной, я поговорил с Тайсоном. Конечно, это было возможно, но никакой конкретике. Кто-то, кто предлагал Майку деньги, вернулся с предложением провести бой за гроши. Майк говорил о 500 миллионах, но то, что было на бумаге - просто шутка.

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У меня было предложение от ESPN на 10 миллионов, но я подумал, что все зашло уже далеко вперед. Я бы с радостью разделил с ним ринг, но если он выиграют, то все назовут меня мусором, ведь Тайсону уже 53 года.

А если я побью Майка, то все будут говорить, что я бык и хулиган. Для меня это проигрышная ситуация в любом случае. Та сумма не является такой, ради которой стоит побеждать боксера, давно прошедшего свой пик", - рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен жестко раскритиковал поединок своего клиента против Майка Тайсона.