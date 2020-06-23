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Владимир Кличко - в рейтинге переоцененных чемпионов хэвивейта по версии SportBible

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Что касается Виталия Кличко, то его данное издание отнесло к элитным спортсменам.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Известный ресурс SportBible подготовил рейтинг чемпионом в супертяжелом весе, разделив их на группы, начиная от “не боксеров“ и заканчивая “лучшими за все время“.

В списке оказались украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко. Младший из братьев попал в рейтинг “переоцененных“ чемпионов, в то время как старший оказался в “элитном“ списке.

Рейтинг современных чемпионов мира в хэвивейте по версии SportBible:

Рейтинг супертяжеловесов по версии SportBible
Рейтинг супертяжеловесов по версии SportBible
sportbible.com

Лучшие за все время:

  • Леннокс Льюис;
  • Эвандер Холифилд;
  • Рой Джонс-младший.

Элитные:

  • Тайсон Фьюри;
  • Виталий Кличко;
  • Риддик Боу.

Переоцененные:

  • Майк Тайсон;
  • Владимир Кличко;
  • Дэвид Хэй.

Хорошие:

  • Энтони Джошуа;
  • Деонтей Уайлдер;
  • Крис Берд;
  • Майкл Мурер.

Средние:

  • Энди Руис-младший;
  • Джозеф Паркер;
  • Хасим Рахман;
  • Руслан Чагаев;
  • Корри Сандерс;
  • Сэмюэль Питер;
  • Султан Ибрагимов;
  • Олег Маскаев.

Ужасные:

  • Шэннон Бриггс;
  • Бермэйн Стиверн;
  • Николай Валуев;
  • Фрэнк Бруно;
  • Джон Руис;
  • Леймон Брюстер;
  • Херби Хайд;
  • Сергей Ляхович;
  • Генри Акинванде.

Не боксеры:

  • Чарльз Мартин;
  • Брюс Сэлдон.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Виталий Кличко, рейтинг, супертяжелый вес
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