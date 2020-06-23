Владимир Кличко - в рейтинге переоцененных чемпионов хэвивейта по версии SportBible

Что касается Виталия Кличко, то его данное издание отнесло к элитным спортсменам.

Известный ресурс SportBible подготовил рейтинг чемпионом в супертяжелом весе, разделив их на группы, начиная от “не боксеров“ и заканчивая “лучшими за все время“.

В списке оказались украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко. Младший из братьев попал в рейтинг “переоцененных“ чемпионов, в то время как старший оказался в “элитном“ списке.

Рейтинг современных чемпионов мира в хэвивейте по версии SportBible:

Рейтинг супертяжеловесов по версии SportBible sportbible.com

Лучшие за все время:

Леннокс Льюис;

Эвандер Холифилд;

Рой Джонс-младший.

Элитные:

Тайсон Фьюри;

Виталий Кличко;

Риддик Боу.

Переоцененные:

Майк Тайсон;

Владимир Кличко;

Дэвид Хэй.

Хорошие:

Энтони Джошуа;

Деонтей Уайлдер;

Крис Берд;

Майкл Мурер.

Средние:

Энди Руис-младший;

Джозеф Паркер;

Хасим Рахман;

Руслан Чагаев;

Корри Сандерс;

Сэмюэль Питер;

Султан Ибрагимов;

Олег Маскаев.

Ужасные:

Шэннон Бриггс;

Бермэйн Стиверн;

Николай Валуев;

Фрэнк Бруно;

Джон Руис;

Леймон Брюстер;

Херби Хайд;

Сергей Ляхович;

Генри Акинванде.

Не боксеры:

Чарльз Мартин;

Брюс Сэлдон.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca.