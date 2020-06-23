Владимир Кличко - в рейтинге переоцененных чемпионов хэвивейта по версии SportBible
Что касается Виталия Кличко, то его данное издание отнесло к элитным спортсменам.
Известный ресурс SportBible подготовил рейтинг чемпионом в супертяжелом весе, разделив их на группы, начиная от “не боксеров“ и заканчивая “лучшими за все время“.
В списке оказались украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко. Младший из братьев попал в рейтинг “переоцененных“ чемпионов, в то время как старший оказался в “элитном“ списке.
Рейтинг современных чемпионов мира в хэвивейте по версии SportBible:
Лучшие за все время:
- Леннокс Льюис;
- Эвандер Холифилд;
- Рой Джонс-младший.
Элитные:
- Тайсон Фьюри;
- Виталий Кличко;
- Риддик Боу.
Переоцененные:
- Майк Тайсон;
- Владимир Кличко;
- Дэвид Хэй.
Хорошие:
- Энтони Джошуа;
- Деонтей Уайлдер;
- Крис Берд;
- Майкл Мурер.
Средние:
- Энди Руис-младший;
- Джозеф Паркер;
- Хасим Рахман;
- Руслан Чагаев;
- Корри Сандерс;
- Сэмюэль Питер;
- Султан Ибрагимов;
- Олег Маскаев.
Ужасные:
- Шэннон Бриггс;
- Бермэйн Стиверн;
- Николай Валуев;
- Фрэнк Бруно;
- Джон Руис;
- Леймон Брюстер;
- Херби Хайд;
- Сергей Ляхович;
- Генри Акинванде.
Не боксеры:
- Чарльз Мартин;
- Брюс Сэлдон.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca.
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