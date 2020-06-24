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Президент WBC: Мы не собираемся делать Фьюри франчайзинговым чемпионом

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Организация не собирается рассматривать подобные вопросы в ближайшее время.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что его организация не собирается делать британца Тайсона Фьюри франчайзинговым чемпионом.

"Все это - просто спекуляции. Промоутеры и СМИ предполагают, что мы хотим сделать Фьюри франчайзинговым чемпионом. Но я заявляю, что мы ни с кем не обсуждали это. Я видел только заявление в СМИ и все.

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Безусловно, мы уважаем Фьюри, признаем его победу и то, что в феврале он победил Уайлдера и стал чемпионом. Конечно, он пример для подражания, но есть правила. Он обязан провести обязательную защиту и встретиться с Диллианом Уайтом.

После этого мы можем обсудить вопрос о статусе. Мы не собираемся рассматривать просьбу кого-либо в хэвивейте о повышении статуса до франчайзингового чемпиона, пока он не выполнит свои обязательства", - приводит слова Сулеймана World Boxing News.

Ранее сообщалось, что британский боксер Диллиан Уайт подал в суд на WBC с требованием организовать ему чемпионский бой.

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Теги: бокс, Маурисио Сулейман, Тайсон Фьюри, франчайзинговое чемпионство, WBC
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  24.06.2020, 12:12
Оценка:  0
русский
Там уже сделали намедни Лохмаченкова франшизным, так он и так шизанутый. Любит члены наших российских попов. А Фьюри молодца, покажет всем кузькину мать, иби его мать за ногу.
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