Переключиться на мобильную версию

Франко победил Мэлоуни и стал чемпионом мира

Комментариев: 0
Джошуа Франко стал новым чемпионом мира во втором наилегчайшем весе.
Джошуа Франко
Джошуа Франко
Getty Images

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся очередной боксерский вечер, в главном поединке которого встретились чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA Эндрю Мэлоуни (21-0-1, 14 КО) и Джошуа Франко (17-2-1, 8 КО).

Поединок был достаточно равным и насыщенным, однако в начале 11-го раунда претендент на титул отправил чемпиона в нокдауна. По итогам всех раундов судьи единогласно отдали победу Франко - 115-112, 114-113, 114-113.

Джошуа Франко в поединке против Эндрю Мэлоуни
Джошуа Франко в поединке против Эндрю Мэлоуни
Getty Images

Таким образом, Франко стал новым чемпионом мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA.

Ранее сообщалось, что украинец Артем Далакян проведет объединительный бой.

Поделись:
Теги: бокс, чемпион мира, титул, WBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь