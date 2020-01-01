Франко победил Мэлоуни и стал чемпионом мира

Джошуа Франко стал новым чемпионом мира во втором наилегчайшем весе.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся очередной боксерский вечер, в главном поединке которого встретились чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA Эндрю Мэлоуни (21-0-1, 14 КО) и Джошуа Франко (17-2-1, 8 КО).

Поединок был достаточно равным и насыщенным, однако в начале 11-го раунда претендент на титул отправил чемпиона в нокдауна. По итогам всех раундов судьи единогласно отдали победу Франко - 115-112, 114-113, 114-113.

Джошуа Франко в поединке против Эндрю Мэлоуни Getty Images

Таким образом, Франко стал новым чемпионом мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA.

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