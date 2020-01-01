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Хирн сообщил, когда может состояться бой Джошуа - Пулев

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Поединок пройдет со зрителями.
Энтони Джошуа - Кубрат Пулев
Энтони Джошуа - Кубрат Пулев
Getty Images

Авторитетный британский промоутер Эдди Хирн рассказал подробности переговоров о поединке чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа и претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым.

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“Я очень верю в то, что мы увидим возвращение зрителей на арены в конце августа. Крайний срок - это сентябрь или октябрь. Было бы замечательно устроить бой такого уровня в присутствии зрителей на стадионах.

Думаю, что поединок Джошуа с Пулевым состоится в ноябре. Недавно Энтони повредил колено, но уже в ближайшее время с ним все будет хорошо. Так что эта травма не вызовет никаких проблем в отношении даты боя. Я ожидаю, что поединок пройдет в ноябре“, - цитирует Хирна The Sun.

Ранее Хирн сообщил, когда может состояться бой Джошуа - Усик.

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Теги: Эдди Хирн, бокс
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