Хирн сообщил, когда может состояться бой Джошуа - Пулев

Поединок пройдет со зрителями.

Авторитетный британский промоутер Эдди Хирн рассказал подробности переговоров о поединке чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа и претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым.

Читай также: Красюк: Джошуа или встретится с Усиком, или проведет бой с Фьюри без пояса WBO

“Я очень верю в то, что мы увидим возвращение зрителей на арены в конце августа. Крайний срок - это сентябрь или октябрь. Было бы замечательно устроить бой такого уровня в присутствии зрителей на стадионах.

Думаю, что поединок Джошуа с Пулевым состоится в ноябре. Недавно Энтони повредил колено, но уже в ближайшее время с ним все будет хорошо. Так что эта травма не вызовет никаких проблем в отношении даты боя. Я ожидаю, что поединок пройдет в ноябре“, - цитирует Хирна The Sun.

Ранее Хирн сообщил, когда может состояться бой Джошуа - Усик.