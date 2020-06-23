Хирн раскритиковал возможный бой Усика и Уайта

Боксеры не должны проводить совместный поединок.

Известный промоуетр Эдди Хирн поделился мнением о возможном поединке Диллиана Уайта и Александра Усика.

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“Мне не хотелось бы, чтобы Усик и Уайт проводили поединок. Это очень рискованный бой для обоих, ведь они оба хотят получить титульный поединок. А если предложить им это, то они скажут: “Что? Почему мы должны боксировать друг с другом?“

Знаю, что Усик готов драться с любым соперником. Но его и Диллиана интересуют только поединки за чемпионский пояс. Они не должны проводить бой между собой. Усик и Уайт являются обязательными претендентами по линиям WBO и WBC соответственно“, - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее Хирн сообщил, когда может состояться бой Джошуа - Усик.