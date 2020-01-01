Хирн сообщил, когда может состояться бой Джошуа - Усик

Спортсмены сразятся за титул.

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и WBC Энтони Джошуа (23-1,21 КО) Эдди Хирн сообщил, когда его подопечный может провести защиту с обязательным претендентом Александром Усиком (17-0, 13 КО).

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“У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он проведет следующий бой и Александр Усик.

С Усиком у нас возникла проблема. Он должен получить шанс сразиться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа проведет с ним поединок весной.

Некоторые обязательные претенденты не являются боксерами, которые больше всех заслуживают титульного боя. Диллиан Уайт - один из тех, кто больше других заслуживает сразиться за титул. Ему нужно предоставить эту возможность“, - заявил Хирн в эфире SI Podcast.

Ранее промоутер Усика заявил, что Саша мечтает войти в историю бокса.