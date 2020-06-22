Тренер Фьюри: Кличко был снисходительным, а не строгим

Специалист следил за украинцем.

Тренер Тайсона Фьюри, который является племянником Эмануэля Стюарда, Шугар Хилл рассказал об особенностях работы своего дядя с Владимиром Кличко.

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“Эмануэль тренировал Владимира, я же тренировал Энди Ли, Джонатона Бэнкса, Тайсона Фьюри и Хьюи Фьюри.

Эмануэль никогда не с кем не работал, кроме Кличко. Хотя Владимир был снисходительным, а не строгим. Он бы никогда не сказал Эмануэлю, чтобы тот не тренировал какого-то другого боксерами. Эммануэль был профессионалом“, - приводит слова специалиста klitschko-brothers.

Ранее бывший менеджер Кличко назвал ключевой момент карьеры Владимира.