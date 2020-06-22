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Тренер Фьюри: Кличко был снисходительным, а не строгим

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Специалист следил за украинцем.
Шугар Хилл
Шугар Хилл
Getty Images

Тренер Тайсона Фьюри, который является племянником Эмануэля Стюарда, Шугар Хилл рассказал об особенностях работы своего дядя с Владимиром Кличко.

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“Эмануэль тренировал Владимира, я же тренировал Энди Ли, Джонатона Бэнкса, Тайсона Фьюри и Хьюи Фьюри.

Эмануэль никогда не с кем не работал, кроме Кличко. Хотя Владимир был снисходительным, а не строгим. Он бы никогда не сказал Эмануэлю, чтобы тот не тренировал какого-то другого боксерами. Эммануэль был профессионалом“, - приводит слова специалиста klitschko-brothers.

Ранее бывший менеджер Кличко назвал ключевой момент карьеры Владимира.

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Теги: Шугар Хилл, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  22.06.2020, 21:10
Оценка:  -1
петенька
Он любил пуканчик нашего Володеньки, а Володенька любил его старый пуканчик, вот что значит дружба Америки и Украины!
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