Уоррен жестко раскритиковал бой Фьюри - Тайсон
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном поединке его подопечного и Майка Тайсона.
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“Есть разговоры о том, что Майк Тайсон сделает выставочный бой с Тайсоном Фьюри. Такой разговор был, но не со мной. Если честно, я не могу сказать, что мне это интересно.
Майк стар. Он не сумел стать лучше с тех пор, когда уступил Дэнни Уильямсу и Кевину Макбрайду. Я абсолютно против возвращения Майка на ринг.
Майк хочет боксировать с Эвандером Холифилдом, Роем Джонсом-младшим или Тайсоном Фьюри. Но это неправильно. Они не должны этого делать, а люди не должны это поощрять. Конечно, найдутся идиоты, которые заплатят, чтобы посмотреть на это.
Но, если бы у двух Тайсонов был выставочный бой, чтобы собрать деньги на благотворительность, тогда мне это идея нравится“, - приводит слова Уоррена Metro.
Ранее Бриггс пообещал уничтожить Кличко, Тайсона, Холифилда и Хэя.
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