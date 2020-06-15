Переключиться на мобильную версию

Уоррен жестко раскритиковал бой Фьюри - Тайсон

Комментариев: 0
Промоутер не хочет заниматься организацией такого поединка.
Фрэнк Уоррен
Фрэнк Уоррен
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном поединке его подопечного и Майка Тайсона.

Читай также: Тайсон: Боец UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера

“Есть разговоры о том, что Майк Тайсон сделает выставочный бой с Тайсоном Фьюри. Такой разговор был, но не со мной. Если честно, я не могу сказать, что мне это интересно.

Майк стар. Он не сумел стать лучше с тех пор, когда уступил Дэнни Уильямсу и Кевину Макбрайду. Я абсолютно против возвращения Майка на ринг.

Майк хочет боксировать с Эвандером Холифилдом, Роем Джонсом-младшим или Тайсоном Фьюри. Но это неправильно. Они не должны этого делать, а люди не должны это поощрять. Конечно, найдутся идиоты, которые заплатят, чтобы посмотреть на это. 

Но, если бы у двух Тайсонов был выставочный бой, чтобы собрать деньги на благотворительность, тогда мне это идея нравится“, - приводит слова Уоррена Metro.

Ранее Бриггс пообещал уничтожить Кличко, Тайсона, Холифилда и Хэя.

Поделись:
Теги: Фрэнк Уоррен, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь