Леннокс Льюис назвал главную проблему перед боем с Кличко

Боксер не сумел подготовиться к поединку.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился воспоминанием о поединке против Виталия Кличко, который состоялся в 2003-м году.

Британец признался, что не смог полноценно подготовиться к бою с украинцем, ведь не успел даже найти спарринг-партнеров. Напомним, Кличко заменил травмированного Кирка Джонсона за 12 дней.

“На 12-дневном уведомлении тяжело найти спарринг-партнеров с такими навыками и габаритами. Мне нужно было в основном подстраиваться во время самого боя, вносить коррективы.

Ни один чемпион-тяжеловес в истории никогда не принимал бой с претендентом номер один на 12-дневном уведомлении“, - написал боксер в Twitter.

Напомним, что Леннокс Льюис победил Кличко техническим нокаутом из-за глубокого рассечения украинца. Однако по судейским запискам Виталий побеждал.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca.