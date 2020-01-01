Промоутер Далакяна опроверг информацию о бое с Хулио Мартинесом

Команды только ведут переговоры.

Президент промоутерской компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан опроверг информацию о бое Артема Далакяна с мексиканцем Хулио Мартинесом.

“Вчера вечером 21 июня микроблог Twitter на @ESPNKnockOut разместил информацию о предстоящем бое Артема Далакян и Хулио Мартинеса 15 августа в Китае.

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Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального заключения. Действительно наша команда ведёт предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов, в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса, но информация которую обнародовали через латинский Twitter - это скорее всего желание выдать желаемое за действительное мексиканской стороной.

Украинские фанаты и любители бокса будут первыми, кто узнает от нас о следующем сопернике, дате и месте проведения боя Артемом Далакяном“, - говорится в заявление команды в Facebook.

Ранее стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес.