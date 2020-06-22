Красюк: Усик мечтает войти в историю бокса
Украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Промоутер боксера супертяжелого веса Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что украинец хочет войти в историю бокса.
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“Сейчас Усик даже не задумывается по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.
Все равно рано или поздно нужно будет завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях“, – цитирует Красюка Sky Sports.
Ранее Красюк заявил, что Усик откажется от отступных, ради боя с Джошуа.
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