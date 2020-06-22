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Красюк: Усик мечтает войти в историю бокса

Комментариев: 2
Украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Промоутер боксера супертяжелого веса Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что украинец хочет войти в историю бокса.

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“Сейчас Усик даже не задумывается по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Все равно рано или поздно нужно будет завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях“, – цитирует Красюка Sky Sports.

Ранее Красюк заявил, что Усик откажется от отступных, ради боя с Джошуа.

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Теги: Александр Красюк, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  22.06.2020, 15:33
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петенька
Так что пускай мечтает, тихо попердывая да подрачивая, завидуя Фьюри и Джошуа))). Может отсосать у Жириновского, опять таки это скрепно.
петенька  (аноним)  22.06.2020, 15:30
Оценка:  0
петенька
Пока что Усик не слезает с ху ев московских попов, которые его имеют в хвост и гриву. О каких поединках речь. Саше нужно член выдрачивать, как Фьюри, но поболее, чтоб чемпионов мира побеждать))). Не дорос он, ни членом, ни пуканом, опять таки удара нет))).
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