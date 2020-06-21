Далакян проведет объединительный бой
Поединок состоится в конце лета.
Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведет объединительный бой с обладателем титула WBC Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО). Об этом сообщает ESPN.
По информации издания, бой состоится 15 августа в Китае.
Julio César 'Rey' Martínez 🇲🇽 y Artem Dalakian 🇺🇦 unificarán los Mundiales 👑 @WBCBoxing & @WBABoxing del peso mosca el 15 de agosto en China 🇨🇳— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 21, 2020
¿Ustedes con quién van en esta batalla de invictos? 🥊
[Info vía @ChavaESPN ] pic.twitter.com/lbmNxkUxfF
Напомним, в феврале этого года Артем Далакян защитил чемпионский титул в бою с Хосбером Пересом.
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