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Далакян проведет объединительный бой

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Поединок состоится в конце лета.
Артем Далакян
Артем Далакян
Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведет объединительный бой с обладателем титула WBC Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО). Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, бой состоится 15 августа в Китае.

Напомним, в феврале этого года Артем Далакян защитил чемпионский титул в бою с Хосбером Пересом.

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Теги: бокс, Артем Далакян
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