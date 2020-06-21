Далакян проведет объединительный бой

Поединок состоится в конце лета.

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведет объединительный бой с обладателем титула WBC Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО). Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, бой состоится 15 августа в Китае.

Julio César 'Rey' Martínez 🇲🇽 y Artem Dalakian 🇺🇦 unificarán los Mundiales 👑 @WBCBoxing & @WBABoxing del peso mosca el 15 de agosto en China 🇨🇳



¿Ustedes con quién van en esta batalla de invictos? 🥊



[Info vía @ChavaESPN ] pic.twitter.com/lbmNxkUxfF — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 21, 2020

Напомним, в феврале этого года Артем Далакян защитил чемпионский титул в бою с Хосбером Пересом.