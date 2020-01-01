Тайсон: Боец UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера
Легендарный Майк Тайсон предложил Джону Джонсу сразиться с ним, чтобы хорошо заработать.
Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался по поводу гонораров боксеров и бойцов UFC.
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"UFC сейчас более популярный вид спорта, чем бокс, все верно? Но боец UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера. Вот, Конору Макгрегору пришлось провести бой с Флойдом Мейвезером, чтобы заработать 100 миллионов долларов.
Думаю, что Джон Джонс должен провести поединок со мной, если он планирует получить огромную сумму", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон устроил драку на рестлерском турнире.
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