Тайсон: Боец UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера

Легендарный Майк Тайсон предложил Джону Джонсу сразиться с ним, чтобы хорошо заработать.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался по поводу гонораров боксеров и бойцов UFC.

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"UFC сейчас более популярный вид спорта, чем бокс, все верно? Но боец ​​UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера. Вот, Конору Макгрегору пришлось провести бой с Флойдом Мейвезером, чтобы заработать 100 миллионов долларов.

Думаю, что Джон Джонс должен провести поединок со мной, если он планирует получить огромную сумму", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон устроил драку на рестлерском турнире.