Переключиться на мобильную версию

Тайсон: Боец UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера

Комментариев: 0
Легендарный Майк Тайсон предложил Джону Джонсу сразиться с ним, чтобы хорошо заработать.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался по поводу гонораров боксеров и бойцов UFC.

Читай также: Тайсон почтил память погибшего в США афроамериканца

"UFC сейчас более популярный вид спорта, чем бокс, все верно? Но боец ​​UFC никогда не будет богаче первоклассного боксера. Вот, Конору Макгрегору пришлось провести бой с Флойдом Мейвезером, чтобы заработать 100 миллионов долларов.

Думаю, что Джон Джонс должен провести поединок со мной, если он планирует получить огромную сумму", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон устроил драку на рестлерском турнире.

Поделись:
Теги: бокс, Майк Тайсон, Джон Джонс, MMA, UFC, смешанные единоборства, бои без правил, гонорар, ММА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь