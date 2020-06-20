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Леннокс Льюис: Бокс - не самый лучший вид спорта для расистов

Комментариев: 2
В боксе нет расизма.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился мнением о массовых протестах в мире, которые начались после гибели афроамериканца во время задержания сотрудниками полиции.

“Я смотрю на эти события и думаю о том, сколько раз во времена моей юности правоохранители избивали детей. В то время люди оправдывали это.

Сейчас полицейские ходят с камерами и пытаются помочь людям. Грустно, что мы пришли к такому исходу. Настало время для изменений. Мы должны начать решать проблемы, ведь они уже всех достали.

Расизм есть везде. Он проявляется в разных моментах. Но бокс - не самый лучший вид спорта для расистов. Я не думаю, что среди боксеров процветает расизм“, - приводит слова Льюиса Deadline.

Ранее Льюис назвал самого сложного соперника в карьере.

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Теги: Леннокс Льюис, бокс, расизм, массовые протесты
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Комментариев (2)
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ЗЕленомойский    20.06.2020, 15:04
Оценка:  0
ЗЕленомойский
ЧЕрным Рассистах не место в боксе.
гость  (аноним)  20.06.2020, 14:53
Оценка:  +1
гость
Белые должны признать, что, начавшийся во времена средневековья, вывоз в Америку и Европу, мартышек из Африки, - большая ошибка! Немедленно начать обратный процесс!!!
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