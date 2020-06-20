Леннокс Льюис: Бокс - не самый лучший вид спорта для расистов

В боксе нет расизма.

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился мнением о массовых протестах в мире, которые начались после гибели афроамериканца во время задержания сотрудниками полиции.

“Я смотрю на эти события и думаю о том, сколько раз во времена моей юности правоохранители избивали детей. В то время люди оправдывали это.

Сейчас полицейские ходят с камерами и пытаются помочь людям. Грустно, что мы пришли к такому исходу. Настало время для изменений. Мы должны начать решать проблемы, ведь они уже всех достали.

Расизм есть везде. Он проявляется в разных моментах. Но бокс - не самый лучший вид спорта для расистов. Я не думаю, что среди боксеров процветает расизм“, - приводит слова Льюиса Deadline.

Ранее Льюис назвал самого сложного соперника в карьере.