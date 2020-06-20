Хирн: Сомневаюсь, что третий бой Уайлдер - Фьюри состоится в 2020 году

Переговоры проходят в скрытом режиме.

Известный промоутер Эдди Хирн усомнился, что третий бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится в нынешнем году.

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“Мне абсолютно не нравится тишина в переговорах. Где так называемая “работа за закрытой дверью“ и слова о том, что Уайлдер не может дождаться реванша с Фьюри.

У меня есть подозрения, что он сейчас просто отдыхает, наслаждаясь жизнью. Сомневаюсь, что третий бой Фьюри с Уайлдером состоится в 2020 году“, - приводит слова Хирна boxingnews24.

Ранее Фьюри заявил, что четвертого боя с Уайлдером не будет.