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Хирн: Сомневаюсь, что третий бой Уайлдер - Фьюри состоится в 2020 году

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Переговоры проходят в скрытом режиме.
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн усомнился, что третий бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится в нынешнем году.

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“Мне абсолютно не нравится тишина в переговорах. Где так называемая “работа за закрытой дверью“ и слова о том, что Уайлдер не может дождаться реванша с Фьюри.

У меня есть подозрения, что он сейчас просто отдыхает, наслаждаясь жизнью. Сомневаюсь, что третий бой Фьюри с Уайлдером состоится в 2020 году“, - приводит слова Хирна boxingnews24.

Ранее Фьюри заявил, что четвертого боя с Уайлдером не будет.

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Теги: Эдди Хирн, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  20.06.2020, 14:25
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pусский
Просто ниггер уже получил отступные и нагло пердит от облегчения!
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