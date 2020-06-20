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Хирн: Усик должен выйти на бой с победителем поединка Джошуа - Пулев

Комментариев: 1
Украинец намерен бороться за пояс.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Александр Усик намерен провести бой против Энтони Джошуа.

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“Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой, вероятно, в октябре. Александр - обязательный претендент на титул Джошуа, так что мы можем оказаться в ситуации, что либо Энтони проведет поединок с Усиком, либо отказывается от пояса.

Я, как промоутер Джошуа, сделаю все от меня зависящее, чтобы попытаться сохранить у Джошуа все его пояса, но в то же время нужно уважать права людей. Усик должен выйти на бой с победителем поединка Джошуа - Пулев. Он хочет бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе“, - заявил Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее промоутер Усика заявил, что украинец проведет бой против Чисоры в августе или сентябре.

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Теги: Эдди Хирн, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  20.06.2020, 10:38
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АК-74
Уюся пусть попробует Чисору пройти. Дерек покажет любителю русского мира, где раки зимуют, настучит по мерзкому ебальнику))).
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