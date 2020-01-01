Красюк: Усик откажется от отступных, ради боя с Джошуа

Украинец хочет войти в историю.

Промоутер боксера супертяжелого веса Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что украинец не будет отказываться от боя с Энтони Джошуа.

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“Ситуация практически не поменялась с прошлого года. Усик назван обязательным претендентом на пояс WBO. С того времени он продолжает сохранять свой статус.

То, что мы хотим драться с Джошуа до его объединительного поединка с Фьюри - это не наше воображение, это правила бокса. Это правила, которым нужно следовать. Усик заплатил свою цену, чтобы стать обязательным претендентом.

Сейчас существуют разговоры о бое Джошуа - Фьюри. Я, честно говоря, как фанат бокса, тоже хотел бы увидеть этот поединок. Но точно так же, как у Джошуа, у Фьюри есть обязательная защита. Ему нужно подраться с претендентом, чтобы стать настоящим чемпионом WBC.

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Кроме того, Усик хочет стать абсолютом в двух дивизионах. Он живет этим, делает все от себя возможное. Это не мечта. Это его цель.

Готов ли Усик отказаться от боя за деньги? Послушайте, сейчас делается история. Думаете, какие-то деньги заставят Усика остаться в стороне? Какие деньги заставят амбициозного спортсмена отказаться от своей цели? Это не вопрос денег, это вопрос наследия“, - заявил Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Красюк сообщил, когда состоится бой Усик - Чисора.