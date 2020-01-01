Промоутер Усика сообщил, когда состоится бой с Чисорой

Украинец хочет драться.

Промоутер украинского супертяжелого веса Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, когда может состояться бой против Дерека Чисоры.

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“Сейчас мы ведем переговоры о дате и о месте боя с Чисорой. Планируется, что поединок состоится где-то в августе или сентябре. Где-то на планете Земля. Никто не знает.

Усику абсолютно не важно, где будет бой. В Британии, США, Новой Зеландии, Австралии, Японии - все возможно. Также Усику без разницы драться с болельщиками или без. Он хочет драться.

Никто на этой планете не знает, что будет в ближайшем будущем. Но в ближайшие несколько недель мы должны принять окончательное решение. Я не знаю, где буде бой, но я точно знаю, что он будет“, - заявил Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Красюк заявил, что Усик может провести бой против Фьюри.