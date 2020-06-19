"Бокс с тенью": Чемпион WBA - о секретах Ломаченко в ринге

Украинец проводит упорные тренировки.

Чемпион WBA в легком весе Джон Джо Невин (14-0-0, 9 KO) рассказал о спаррингах с Василием Ломаченко (14-1-0, 10 KO), которые состоялись в Киеве в 2011 году.

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“Это было похоже на бой с тенью, настолько сложно по нему попасть. Он позволяет себя ударить только, если это часть его плана. Если вам кажется, что это успех, то, вероятно, он на два шага впереди вас, планируя неприятный для вас удар.

Он спаррингует с утяжелителями на ногах и в 20-унцевых перчатках, тогда как все остальные - в 14, 16 унцевых. Но он все равно остается таким быстрым, как и обычно, быстрее любого, с кем спаррингует.

Просто потрясающе то, что он выдумывает! Если у вас получится заставить его промахнуться - значит, вы на верном пути. В целом, мне было очень приятно провести спарринги с таким талантом, это великолепный опыт“, - приводит слова Невина boxingnews24.

Ранее сообщалось, что Ломаченко - в ТОП-10 лучших боксеров P4P.