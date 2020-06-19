Стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес

Поединок может состояться в сентябре.

Промоутер Боб Арум назвал предварительную дату проведения боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко.

Читай также: Стивенсон: Я стану одним из первых, кто победит Ломаченко

“Предварительная дата проведение этого поединка - 19 сентября. Это дата, на которую мы сейчас нацелены.

Их встреча может пройти на MGM Grand в Лас-Вегасе. Мы сейчас очень плотно работаем над этим вариантом. Может, все пройдет в Mandalay Bay, они вскоре откроются. То же самое относится и к арене T-Mobile. Все зависит от их предложений “, - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Арум рассказал, сколько зрителей могут пустить на бой Ломаченко - Лопес в сентябре.