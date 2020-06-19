Стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес
Поединок может состояться в сентябре.
Промоутер Боб Арум назвал предварительную дату проведения боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко.
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“Предварительная дата проведение этого поединка - 19 сентября. Это дата, на которую мы сейчас нацелены.
Их встреча может пройти на MGM Grand в Лас-Вегасе. Мы сейчас очень плотно работаем над этим вариантом. Может, все пройдет в Mandalay Bay, они вскоре откроются. То же самое относится и к арене T-Mobile. Все зависит от их предложений “, - цитирует Арума BoxingScene.
Ранее Арум рассказал, сколько зрителей могут пустить на бой Ломаченко - Лопес в сентябре.
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