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Стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес

Комментариев: 2
Поединок может состояться в сентябре.
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Boxing Scene

Промоутер Боб Арум назвал предварительную дату проведения боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко.

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“Предварительная дата проведение этого поединка - 19 сентября. Это дата, на которую мы сейчас нацелены.

Их встреча может пройти на MGM Grand в Лас-Вегасе. Мы сейчас очень плотно работаем над этим вариантом. Может, все пройдет в Mandalay Bay, они вскоре откроются. То же самое относится и к арене T-Mobile. Все зависит от их предложений “, - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Арум рассказал, сколько зрителей могут пустить на бой Ломаченко - Лопес в сентябре.

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Теги: Боб Арум, бокс
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Комментариев (2)
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Наст. русский  (аноним)  19.06.2020, 19:23
Оценка:  0
Наст. русский
Друзья, я пукнул от ожидания!
русский  (аноним)  19.06.2020, 19:20
Оценка:  0
русский
19 сентября-замечательный день. Еб анутый на свою маленькую голову и мелкий пуканчик Лохмаченков просрет пояса Лопесу. Поедет потом к нам, в Россию, сосать члены у попов)). Гы, гы, гы.
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