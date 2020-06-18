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Фьюри назвал ТОП-5 лучших боксеров в истории

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Британец не поставил себя в рейтинг.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал ТОП-5 лучших боксеров в истории.

Британский спортсмен не включил себя в список, несмотря на заявление о том, что он лучший на планете.

Первое место “Цыганский король“ отдал Мохаммеду Али.

ТОП-5 лучших супертяжеловесеов всех времен по версии Тайсона Фьюри:

1. Мохаммед Али
2. Ларри Холмс
3. Леннокс Льюис
4. Джо Луис
5. Роки Марчиано

Отметим, что Фьюри включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов мира.

Ранее Арум составил портрет идеального боксера.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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