Британец не поставил себя в рейтинг.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал ТОП-5 лучших боксеров в истории.

Британский спортсмен не включил себя в список, несмотря на заявление о том, что он лучший на планете.

Первое место “Цыганский король“ отдал Мохаммеду Али.

ТОП-5 лучших супертяжеловесеов всех времен по версии Тайсона Фьюри:

1. Мохаммед Али

2. Ларри Холмс

3. Леннокс Льюис

4. Джо Луис

5. Роки Марчиано

Отметим, что Фьюри включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов мира.

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