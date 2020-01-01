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Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника

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Боксер изменил свой стиль из-за Холифилда.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника в своей боксерской карьере.

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“Я могу и сейчас заявить, что Холифилд был моим самым сложным соперником. Он дал мне огромное количество пищи для размышлений.

Я однажды сказал ему, что он подобрался ближе всех, кто был близок, чтобы победить меня“, - цитирует Льюиса Deadline.

Напомним, Льюис и Холифилд провели два поединка: первый завершился вничью, а второй - победой Леннокса по решением судьей.

Ранее сообщалось, что Ломаченко - в ТОП-10 лучших боксеров P4P.

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Теги: Леннокс Льюис, бокс
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