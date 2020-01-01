Хирн: Не хочу, чтобы Фьюри дали титул франчайзингового чемпиона WBC
Промоутер хочет, чтобы Тайсон занимался своими обязательными боями.
Известный британский промоутер Эдди Хирн не хочет, чтобы Всемирный боксерский совет (WBC) делал супертяжа Тайсона Фьюри франчайзинговым чемпионом.
Читай также: Бой Уайт - Поветкин официально отменили
"Я не хочу, чтобы WBC сделала Фьюри франчайзинговым чемпионом. Я хочу, чтобы он заботился о своих обязательных боях так же, как Джошуа заботится о своих.
Я не хочу, чтобы Уайта повысили до временного чемпиона, ведь он хочет драться с чемпионом, он хочет бой с Фьюри. На самом деле, Уайт должен быть приоритетнее в этом плане, чем Джошуа. Сделаю все возможное, чтобы этого добиться!, - приводит слова Хирна Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт подал в суд на WBC.
Полная версия правил