Переключиться на мобильную версию

Хирн: Не хочу, чтобы Фьюри дали титул франчайзингового чемпиона WBC

Комментариев: 0
Промоутер хочет, чтобы Тайсон занимался своими обязательными боями.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн не хочет, чтобы Всемирный боксерский совет (WBC) делал супертяжа Тайсона Фьюри франчайзинговым чемпионом.

Читай также: Бой Уайт - Поветкин официально отменили

"Я не хочу, чтобы WBC сделала Фьюри франчайзинговым чемпионом. Я хочу, чтобы он заботился о своих обязательных боях так же, как Джошуа заботится о своих.

Я не хочу, чтобы Уайта повысили до временного чемпиона, ведь он хочет драться с чемпионом, он хочет бой с Фьюри. На самом деле, Уайт должен быть приоритетнее в этом плане, чем Джошуа. Сделаю все возможное, чтобы этого добиться!, - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт подал в суд на WBC.

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн, Тайсон Фьюри, WBC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь