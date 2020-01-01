Главный бой вечера Top Rank, который состоится 18 июня, отменили

У менеджера одного из боксеров обнаружили коронавирус.

В четверг, 18 июня, в США должен состоятся вечер бокса Top Rank, в главном поединке которого должны были встретиться полусредневесы Хосе Педраса (26-3, 13 КО) и Миккель ЛесПьер (22-1-1, 10 КО).

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Однако, по информации Boxing Scene, этот бой был отменен, так как у менеджера ЛесПьера Джози Тавераса обнаружили коронавирус. Сами боксеры сдали отрицательные тесты, но, по правилам безопасности, бой должен быть отменен.

Источник также отмечает, что вечер бокса все равно состоится, но без противостояния Педрасы и ЛесПьера. Ожидается, что бой перенесут на другую дату, но пока неизвестно, на какую именно.

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