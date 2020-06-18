Ломаченко - в ТОП-10 лучших боксеров P4P по версии BoxRec
В рейтинге также присутствуют Александр Усик и Сергей Деревянченко, но в десятку они не попали.
Известный статистический сайт BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
В десятку лучших попал чемпион мира в легком весе по версиям WBC Franchise, WBA и WBO Василий Ломаченко - он расположился на 9-й строчке. Также в рейтинге присутствуют супертяж Александр Усик (16-я строчка) и средневес Сергей Деревянченко (35-е место).
ТОП-10 боксеров в рейтинге P4P по версии BoxRec:
- Сауль Альварес
- Тайсон Фьюри
- Эррол Спенс
- Геннадий Головкин
- Деонтей Уайлдер
- Теренс Кроуфорд
- Мэнни Пакьяо
- Энтони Джошуа
- Василий Ломаченко
- Шон Портер
Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.
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