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Ломаченко - в ТОП-10 лучших боксеров P4P по версии BoxRec

Комментариев: 1
В рейтинге также присутствуют Александр Усик и Сергей Деревянченко, но в десятку они не попали.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Известный статистический сайт BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

В десятку лучших попал чемпион мира в легком весе по версиям WBC Franchise, WBA и WBO Василий Ломаченко - он расположился на 9-й строчке. Также в рейтинге присутствуют супертяж Александр Усик (16-я строчка) и средневес Сергей Деревянченко (35-е место).

ТОП-10 боксеров в рейтинге P4P по версии BoxRec:

  1. Сауль Альварес 
  2. Тайсон Фьюри
  3. Эррол Спенс
  4. Геннадий Головкин
  5. Деонтей Уайлдер
  6. Теренс Кроуфорд
  7. Мэнни Пакьяо 
  8. Энтони Джошуа
  9. Василий Ломаченко
  10. Шон Портер

Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Сергей Деревянченко, рейтинг, P4P, BoxRec
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  18.06.2020, 17:27
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pусский
Хyйня полная, эти заокеанские пидopы не включили Поветкина!
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