Ломаченко - в ТОП-10 лучших боксеров P4P по версии BoxRec

В рейтинге также присутствуют Александр Усик и Сергей Деревянченко, но в десятку они не попали.

Известный статистический сайт BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

В десятку лучших попал чемпион мира в легком весе по версиям WBC Franchise, WBA и WBO Василий Ломаченко - он расположился на 9-й строчке. Также в рейтинге присутствуют супертяж Александр Усик (16-я строчка) и средневес Сергей Деревянченко (35-е место).

ТОП-10 боксеров в рейтинге P4P по версии BoxRec:

Сауль Альварес Тайсон Фьюри Эррол Спенс Геннадий Головкин Деонтей Уайлдер Теренс Кроуфорд Мэнни Пакьяо Энтони Джошуа Василий Ломаченко Шон Портер

Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.