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Стивенсон: Я стану одним из первых, кто победит Ломаченко

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Шакур находился в тренировочном лагере украинца.
Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
Getty Images

Чемпион мира WBO в полулегком дивизионе Шакур Стивенсон заявил, что готов провести бой против обладателя титулов в легком весе WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко.

“Мы с Ломой хотим встретиться в ринге. Я сомневаюсь, что к тому моменту он станет лучше. А я собираюсь сделать это и стану одним из первых, кто нанесет ему поражение.

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Его поражение Салидо - фейковое. Я следил за той встречей, Ломаченко тогда был неопытным. Думаю, что буду одним из первых, кто победит Василия.

Я проводил с ним бой ранее. У меня тогда было пять побед. Когда мы впервые соревновались, он увидел, как я хорош. Василий использовал меня в течение тренировочного лагеря, мы провели много совместных раундов“, - цитирует Стивенсона boxingnews24 со ссылкой на EsNews.

Ранее Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Шакур Стивенсон, бокс
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