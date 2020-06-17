Переключиться на мобильную версию

Красюк: Джошуа или встретится с Усиком, или проведет бой с Фьюри без пояса WBO

Комментариев: 1
Промоутер считает, что Энтони Джошуа не должен драться с Тайсоном Фьюри до встречи с Александром Усиком.
Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик
instagram.com/alex.krassyuk/

Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика, поделился своим мнением о том, когда его клиент должен встретиться с британским чемпионом Энтони Джошуа.

"Джошуа должен был провести обязательную защиту титула WBO в бою с Усиком до поединка с Пулевым. Но мы были гибкими в этом вопросе и не стали настаивать.

Читай также: Красюк: Усик не должен с кем-то драться, чтобы заслужить право на бой с Джошуа

Мы разрешили Энтони провести защиту по линии IBF, а Усик в это время должен был провести бой с Чисорой. И все это при условии, что чемпион по версии WBO, будь это Джошуа или Пулев, сразу же проведет поединок с Усиком.

Из этого следует, что либо Джошуа вначале встретится с Усиком, либо он выйдет на бой против Фьюри без титула WBO", - приводит слова Красюка SkySports.

Ранее сообщалось, что Александр Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.

Поделись:
Теги: WBO, бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Энтони Джошуа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
АК-74  (аноним)  17.06.2020, 13:17
Оценка:  0
АК-74
Прокидывают через половой орган этого куска прокацапского дерьма, Усюсюню. Что оно сможет противопоставить чемпиону, кроме беготни по рингу ? Удара нет.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь