Красюк: Джошуа или встретится с Усиком, или проведет бой с Фьюри без пояса WBO
Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика, поделился своим мнением о том, когда его клиент должен встретиться с британским чемпионом Энтони Джошуа.
"Джошуа должен был провести обязательную защиту титула WBO в бою с Усиком до поединка с Пулевым. Но мы были гибкими в этом вопросе и не стали настаивать.
Читай также: Красюк: Усик не должен с кем-то драться, чтобы заслужить право на бой с Джошуа
Мы разрешили Энтони провести защиту по линии IBF, а Усик в это время должен был провести бой с Чисорой. И все это при условии, что чемпион по версии WBO, будь это Джошуа или Пулев, сразу же проведет поединок с Усиком.
Из этого следует, что либо Джошуа вначале встретится с Усиком, либо он выйдет на бой против Фьюри без титула WBO", - приводит слова Красюка SkySports.
Ранее сообщалось, что Александр Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.
Полная версия правил