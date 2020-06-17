Красюк: Джошуа или встретится с Усиком, или проведет бой с Фьюри без пояса WBO

Промоутер считает, что Энтони Джошуа не должен драться с Тайсоном Фьюри до встречи с Александром Усиком.

Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика, поделился своим мнением о том, когда его клиент должен встретиться с британским чемпионом Энтони Джошуа.

"Джошуа должен был провести обязательную защиту титула WBO в бою с Усиком до поединка с Пулевым. Но мы были гибкими в этом вопросе и не стали настаивать.

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Мы разрешили Энтони провести защиту по линии IBF, а Усик в это время должен был провести бой с Чисорой. И все это при условии, что чемпион по версии WBO, будь это Джошуа или Пулев, сразу же проведет поединок с Усиком.

Из этого следует, что либо Джошуа вначале встретится с Усиком, либо он выйдет на бой против Фьюри без титула WBO", - приводит слова Красюка SkySports.

Ранее сообщалось, что Александр Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.