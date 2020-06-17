Промоутер: Усик интеллектуально запутает Чисору

Альберто Сиеста уверен в победе украинца над британским супертяжем.

Британский промоутер Альберто Сиеста высказался по поводу предстоящего поединка украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

"Усик просто интеллектуально запутает Чисору. Саня слишком уличный для него. Дерек думает, что он уличный боец, что он знает свои трюки, но Саня на другом уровне. У них другое временное измерение, они в разном матриксе живут", - цитирует Сиесту LuckyPunch.

Отметим, что изначально поединок между Усиком и Чисорой должен был состояться в мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что этот бой могут провести на садовой площадке Matchroom Boxing.