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Промоутер: Усик интеллектуально запутает Чисору

Комментариев: 3
Альберто Сиеста уверен в победе украинца над британским супертяжем.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Британский промоутер Альберто Сиеста высказался по поводу предстоящего поединка украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

"Усик просто интеллектуально запутает Чисору. Саня слишком уличный для него. Дерек думает, что он уличный боец, что он знает свои трюки, но Саня на другом уровне. У них другое временное измерение, они в разном матриксе живут", - цитирует Сиесту LuckyPunch.

Отметим, что изначально поединок между Усиком и Чисорой должен был состояться в мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что этот бой могут провести на садовой площадке Matchroom Boxing.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (4)
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zurbuk    17.06.2020, 09:25
Оценка:  0
zurbuk
Может победить, если РПЦ будет совершать крестный ход вокруг ринга.))
thebestdraw    17.06.2020, 09:18
Оценка:  0
thebestdraw
этот фашик скажет "крым - это рашка", соперник от смеха будет кататься по полу
autsaider_gigimo    17.06.2020, 09:16
Оценка:  +1
autsaider_gigimo
Какой интеллект! У Олександра им и не пахнет!
zadneprohodchik    17.06.2020, 09:13
Оценка:  0
zadneprohodchik
а разном матриксе - у него белка?
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