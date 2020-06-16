Экс-чемпион мира: Я поставлю на Лопеса в бою с Ломаченко

Спортсмен назвал сильные стороны Теофимо.

Бывший чемпиона мира Заб Джуда рассказал, что будет поддерживать Теофимо Лопеса в поединке с Василием Ломаченко.

Читай также: Уорд - о бое Ломаченко - Лопес: Интересно, будет ли смена караула?

“Я считаю, что Теофимо победи в этой встречи. Я буду поддерживать Лопеса. Он мне нравится тем, как он добился этого бой. Он напоминает мне меня самого.

У него есть сердце, он идет вперед, не переживает, никого не боится. Он выйдет в ринг против Ломаченко, чтобы драться. Поэтому будет интересно и я буду за Теофимо“, - рассказал Джуда в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес.