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Экс-чемпион мира: Я поставлю на Лопеса в бою с Ломаченко

Комментариев: 3
Спортсмен назвал сильные стороны Теофимо.
Заб Джуда
Заб Джуда
Getty Images

Бывший чемпиона мира Заб Джуда рассказал, что будет поддерживать Теофимо Лопеса в поединке с Василием Ломаченко.

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“Я считаю, что Теофимо победи в этой встречи. Я буду поддерживать Лопеса. Он мне нравится тем, как он добился этого бой. Он напоминает мне меня самого.

У него есть сердце, он идет вперед, не переживает, никого не боится. Он выйдет в ринг против Ломаченко, чтобы драться. Поэтому будет интересно и я буду за Теофимо“, - рассказал Джуда в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Заб Джуда, бокс
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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  16.06.2020, 12:41
Оценка:  0
русский
Я вам скажу, что в отличии от Ломаченка, у которого пуканчик прохудился вследствии обильного траха с российскими попами, Лопес-молодца, и очко у него целое. Лопес победит.
pусский  (аноним)  16.06.2020, 12:38
Оценка:  +1
pусский
Гы-гы-гы, вот идиот!
thebestdraw    16.06.2020, 13:24
Оценка:  0
thebestdraw
идиот тут только ломаченко, зачем-то полезший в политику.
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