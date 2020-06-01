Фьюри: Если Уайлдер меня нокаутирует, то у нас не будет еще одного реванша

"Цыганский король" сейчас не думает о бое с Деонтеем.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не будет проводить четвертый поединок с Деонтеем Уайлдером в случаи с поражением.

“Нужно драться с тем, кто доступен сейчас. Бои с Уайлдером, Джошуа и Уайтом находятся на расстоянии в миллион миль. Так что сейчас я не думаю о них слишком много.

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Я думаю о том, чтобы оставаться в форме и активным в это время. Сейчас я мало на что могу повлиять, ведь подписал контракт на бой с Деонтеем Уайлдером. Я знаю, что он не откажется от этого поединка.

Уайлдеру нужно принять этот бой, ведь так он сможет заработать самый крупный гонорар. В этом поединке может произойти все что угодно. Если Уайлдер меня нокаутирует, у нас не будет еще одной опции реванша. Скорее всего, после этого он подерется с Уайтом или Джошуа“, - приводит слова Фьюри boxingnews24.

Ранее Фьюри заявил, что Уайлдер - второй лучший супертяжеловес в мире.