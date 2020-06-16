Переключиться на мобильную версию

Атлас: Фьюри внезапно превратился в самонаводящуюся ракету

Комментариев: 1
"Цыганский король" изменил свой стиль.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Именитый наставник Тедди Атлас считает, что Тайсон Фьюри кардинально изменился в преддверии второго поединка с Деонтеем Уайлдером.

Читай также: Атлас: Вернулся в бокс только ради Гвоздика

“Фьюри полностью изменился перед вторым боем с Уайлдером. Он боксер, а не боец, который выходит на ринг, чтобы уничтожить оппонента. Я подумать не мог, что Фьюри - самонаводящаяся ракета, но внезапно он в нее превратился.

Тайсону пришлось стать таким в бою с Отто Валлином, когда он получил рассечение. Получились так себе, но он победил.

Видимо, что-то щелкнуло у Тайсона в голове. Мне кажется, что он подумал: “Может, мне следует применить в следующем бою с Уайлдером эту тактику, вместо того чтобы использовать ноги и танцевать по рингу?“, - приводит слова Атласа boxingnews24.

Ранее Фьюри заявил, что он величайший боец, который когда-либо жил на Земле.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Тедди Атлас, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
русский  (аноним)  16.06.2020, 11:07
Оценка:  0
русский
Пускай выйдет с нашим Поветкиным. Представляю, как витязь победно пропердит гимн Рф, бросившись на Фьюри, но будет нокаутирован, и испустит дух прямо в ринге. Путин наградит героя, посмертно.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь