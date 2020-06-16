Атлас: Фьюри внезапно превратился в самонаводящуюся ракету

"Цыганский король" изменил свой стиль.

Именитый наставник Тедди Атлас считает, что Тайсон Фьюри кардинально изменился в преддверии второго поединка с Деонтеем Уайлдером.

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“Фьюри полностью изменился перед вторым боем с Уайлдером. Он боксер, а не боец, который выходит на ринг, чтобы уничтожить оппонента. Я подумать не мог, что Фьюри - самонаводящаяся ракета, но внезапно он в нее превратился.

Тайсону пришлось стать таким в бою с Отто Валлином, когда он получил рассечение. Получились так себе, но он победил.

Видимо, что-то щелкнуло у Тайсона в голове. Мне кажется, что он подумал: “Может, мне следует применить в следующем бою с Уайлдером эту тактику, вместо того чтобы использовать ноги и танцевать по рингу?“, - приводит слова Атласа boxingnews24.

Ранее Фьюри заявил, что он величайший боец, который когда-либо жил на Земле.