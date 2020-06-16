Фьюри: Я разорвал Уайлдера на куски

Американец отказался признавать Тайсона чемпионом.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мнением о том, что Деонтей Уайлдер отказывается признавать британца чемпионом.

“Я не знаю, что курит Уайлдер. Считает ли он, что был чемпионом до того, как я его побил? Если я не чемпион мира, то что делало чемпионом его?

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Он удерживал этот титул на протяжении пяти лет. Провел 11 защит, а я фактически разорвал его на куски в нашем бою. Я отнял у него чемпионский пояс, так что, возможно, он немного раздражен этим.

Титул WBC принадлежал Уайлдеру, а сейчас он стал моим. Может быть, Деонтей не хочет, чтобы я был чемпионом?

Вообще неважно, что думает Уайлдер. Когда бойцов разрывают на куски, роняют три или четыре раза и брутально избивают, как его, то я уверен, что они начинают искать оправдания“, - приводит слова Фьюри boxingnws24.

Ранее Фьюри рассказал о своем плане на ближайшее бои.