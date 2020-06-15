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"Порву на куски": Бриггс пообещал уничтожить Кличко, Тайсона, Холифилда и Хэя

Комментариев: 1
Боксер готов устроить выставочный бой.
Шеннон Бриггс
Шеннон Бриггс
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс заяви, что готов провести поединки с Майком Тайсоном, Эвандером Холифилдом, Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем.

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“Я готов вернуться в ринг! Выставочный бой с Тайсоном? Сейчас я веду переговоры с людьми из разных стран мира, в том числе и с Майком. Я не только боксер, но еще предприниматель и бизнесмен.

Порву на куски любого! Я выйду против Холифилда и уничтожу его в выставочном бою. Или же покромсаю того парня, как его имя? Кличко. Дэвид Хэй? Не вопрос. С него сделаю куриный лаваш“, - приводит слова Бриггса IBTimes.

Напомним, что Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca.

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Теги: Шеннон Бриггс, бокс
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  15.06.2020, 15:14
Оценка:  0
русский
Прекрасно. Пускай выйдет с нашим витязем Поветкиным. Вырвет обоссаную мошонку и вялый член Саши и с силой вонзит тому в анус. Будет прикольно.
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