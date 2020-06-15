"Порву на куски": Бриггс пообещал уничтожить Кличко, Тайсона, Холифилда и Хэя

Боксер готов устроить выставочный бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс заяви, что готов провести поединки с Майком Тайсоном, Эвандером Холифилдом, Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем.

Читай также: Экс-менеджер Кличко назвал ключевой момент карьеры Владимира

“Я готов вернуться в ринг! Выставочный бой с Тайсоном? Сейчас я веду переговоры с людьми из разных стран мира, в том числе и с Майком. Я не только боксер, но еще предприниматель и бизнесмен.

Порву на куски любого! Я выйду против Холифилда и уничтожу его в выставочном бою. Или же покромсаю того парня, как его имя? Кличко. Дэвид Хэй? Не вопрос. С него сделаю куриный лаваш“, - приводит слова Бриггса IBTimes.

Напомним, что Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca.