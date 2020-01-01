Уайт подал в суд на WBC

Боксер требует чемпионский бой.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) подал в суд на WBC, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, боксер требует, чтобы ему дали чемпионский бой за пояс WBC, ведь он уже два года является обязательным претендентом на титул.

Отмечается, что организация потребовала, чтобы Тайсон Фьюри, который обладает поясом, провел защиту в поединке против Уайта не позднее 2021 года.

Президент WBC Маурисио Сулейман по совету своих адвокатов пока отказывается комментировать дело Уайта.

Ранее Эдди Хирн сообщил, что поединок Фьюри - Джошуа может сорваться.