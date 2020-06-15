Хирн: Бой Джошуа - Фьюри может сорваться

Боксеры не должны уступать в своих поединках.

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что бой его подопечного с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри может сорваться.

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“Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира. Фьюри может проиграть пояс Уайлдеру, и в таком случае мы переключимся на Деонтея. Энтони годами хотел встретиться подраться с Уайлдером. Так уж получилось, что Тайсон отобрал у Уайлдера титул. Поэтому нам пришлось переключить внимание на Фьюри.

Джошуа обязан выиграть свой поединок - если Энтони проиграет Кубрату Пулеву, нам придется договариваться о реванше. Поэтому бой за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Джошуа может сорваться, если один из них потерпит поражение“, - заявил Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Ранее стало известно, сколько Фьюри и Джошуа смогут заработать за совместный бой.