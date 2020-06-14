Фьюри: Джошуа проведет тяжелые бои против Пулева и Усика

"Цыганский король" сомневается, что в ближайшее время встретится против Энтони.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) усомнился, что он проведет в ближайшее время бой против Энтони Джошуа.

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“Джошуа должен провести поединок против обязательного претендента IBF Кубрата Пулева. Этот парень представляет Top Rank, он очень серьезный и хорошо обученный боксер.

Кроме того, Энтони должен провести бой против Усика. Александр - ловкий левша, обязательный претендент по линии WBO. Эти бои будут тяжелыми для Энтони.

Также меня ждет непростая встреча с Деонтеем Уайлдером. Так что рано говорить, что наш поединок с Джошуа состоится в скором времени“, - цитирует Фьюри Boxing News 24.

Ранее Фьюри включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов мира.