Фьюри: Джошуа проведет тяжелые бои против Пулева и Усика
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) усомнился, что он проведет в ближайшее время бой против Энтони Джошуа.
Читай также: Фьюри: Сначала побью Уайлдера, а затем уничтожу Джошуа
“Джошуа должен провести поединок против обязательного претендента IBF Кубрата Пулева. Этот парень представляет Top Rank, он очень серьезный и хорошо обученный боксер.
Кроме того, Энтони должен провести бой против Усика. Александр - ловкий левша, обязательный претендент по линии WBO. Эти бои будут тяжелыми для Энтони.
Также меня ждет непростая встреча с Деонтеем Уайлдером. Так что рано говорить, что наш поединок с Джошуа состоится в скором времени“, - цитирует Фьюри Boxing News 24.
Ранее Фьюри включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов мира.
Полная версия правил