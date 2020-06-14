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Уорд - о бое Ломаченко - Лопес: Интересно, будет ли смена караула?

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Именитый боксер ждет жаркого поединка.
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился ожиданием от боя между чемпионом WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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“Я с нетерпением жду бой Ломаченко - Лопес. Сейчас это самый ожидаемый поединок. Очень интересно увидеть, что же произойдет: будет ли смена караула или ветеран, старый лев, справится с атаками молодого соперника? Я не могу дождаться этой встречи.

Лопес понимает, как много значит для него победа в таком бою. Он знает, с кем ему придется боксировать. Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира. Думаю, они оба понимают серьезность вызова. И мы увидим это в ринге во время их боя“, - приводит слова Уорда Boxing News 24.

Ранее Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Андре Уорд, бокс
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  14.06.2020, 18:31
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pусский
Ломаченко не старый, он надерёт попес Лопесу и станет абсолютным чемпионом!
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